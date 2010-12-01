Нужен редизайн фирменного стиля

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт24 заявки609 просмотров

Компании требуется провести редизайн фирменного стиля, включая логотип. Речь именно о корректировке стиля, без кардинальных изменений.

14 лет назад
alpina-plast
Константин 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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