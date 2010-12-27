Приватный проект для Егоровой Светланы SvetaSlava

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен7 заявок228 просмотров

Создание логотипа для агентства цифровой печати

14 лет назад
Tvardovsky
Олег 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
20 дней назад
14 лет назад
$100
1 день
Уже второй раз обращаюсь к Светлане за помощью, отлично делает логотипы))) рекомендую тем, кто хочет получить работу с учетом всех своих пожеланий. Света, спасибо!
У Олега есть редкое, замечательное качество - умение слушать. С ним легко и приятно общаться. А так же порядочность и отзывчивость - это делает его идеальным заказчиком!

Заявки фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
20 дней назад
14 лет назад

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