Разработка рекламы и визиток для солярия

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен9 заявок307 просмотров

Требуется помощь в создании ОРИГИНАЛЬНОГО дизайна для салона загара: наименование, визитка, абонемент, график работы, листовки, вывеска на здание, рекламная листовка с памяткой загорающим на обороте, стрелка обозначающая путь к салону указывающая влево, все в одном стиле. Салон загара находится в районах крайнего севера, может подаст идею. Все должно привлекать, но в то же время не раздражать, а нравиться "глазу".

Заявки принимаются только от пользователей, имеющих портфолио и отзывы.

срок до 25.01.11. Цена??

14 лет назад
Loranda
42 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад
$75
3 дня
Хорошее исполнение, работу ребята доводят до конца, корректировки вплоть до полного утверждения эскиза. Работу выполнили раньше срока, по приемлемой цене. обязательно буду обращаться к их услугам. Рекомендую
Спасибо Наталье! Очень приятная заказчица, а точнее человек. На счет денег - оплачивала все во время как и обещала, всегда в сети, даже больше желаемого. Было приятно работать совместно С удовольствием выполним последующие ее заказы!

Заявки фрилансеров

PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад

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