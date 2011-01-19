Разработка рекламы и визиток для солярия

Требуется помощь в создании ОРИГИНАЛЬНОГО дизайна для салона загара: наименование, визитка, абонемент, график работы, листовки, вывеска на здание, рекламная листовка с памяткой загорающим на обороте, стрелка обозначающая путь к салону указывающая влево, все в одном стиле. Салон загара находится в районах крайнего севера, может подаст идею. Все должно привлекать, но в то же время не раздражать, а нравиться "глазу".

Заявки принимаются только от пользователей, имеющих портфолио и отзывы.

срок до 25.01.11. Цена??