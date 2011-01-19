Здравствуйте. Есть логотип предприятия, менять в нем ничего не получится, так как он зарегистрирован. Задача: разработать бланк, визитку, конверт, каталог, буклет, диск. Цветовая гамма: черный, серый (серебро), красный, белый. Срок исполнения: ...
Разработка рекламы и визиток для солярия
Требуется помощь в создании ОРИГИНАЛЬНОГО дизайна для салона загара: наименование, визитка, абонемент, график работы, листовки, вывеска на здание, рекламная листовка с памяткой загорающим на обороте, стрелка обозначающая путь к салону указывающая влево, все в одном стиле. Салон загара находится в районах крайнего севера, может подаст идею. Все должно привлекать, но в то же время не раздражать, а нравиться "глазу".
Заявки принимаются только от пользователей, имеющих портфолио и отзывы.
срок до 25.01.11. Цена??
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $500Фирменный стиль1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Для сети ресторанов необходима разработка фирменного стиля (цветовая гамма) и логотипа. Никаких особых требований к заказу не будет. К дизайнеру - обязательное наличие сделанных ранее работ и талант.Фирменный стиль55 заявокЗакрыт14 лет назад
- $200
Требуется разработать фирменный стиль для фотографа. Направление - детская и семейная фотография. Концепция - семья, детство, семейные ценности. В перспективе - редизайн сайта http://olga-krasavina.ru На ...Завершен14 лет назад
- $50
Уважаемые, талантливые, трудолюбивые, с Новым Годом! В очередной раз обращаюсь к вам за помощью. Дано: Несколько тысячное сообщество людей которым предоставлено право на получение некоего спектра услуг. ...Завершен14 лет назад
- $25
Здравствуйте,необходимо разработать фирменный бланк. Логотип уже имеется ! Работать необходимо до полного утверждения заказчиком! Первый вариант уже необходимо показать завтра к утру. Жду Ваших предложений. Приоритет хорошему потрфолио ...Закрыт14 лет назад
- $100
Создание логотипа для агентства цифровой печатиЗавершен14 лет назад
- $200
День добрый. Нужно разработать логотип и фирменный стиль для компании. Название компании - Транснациональная Трубопроводная Компания. Сокращенно будет называться ТТК, либо ТнТК, либо ТТК Омега - для ...Завершен14 лет назад
- $500
Компании требуется провести редизайн фирменного стиля, включая логотип. Речь именно о корректировке стиля, без кардинальных изменений.Фирменный стиль24 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Направление деятельности компании: Построение эффективных команд Деятельность реализуется в: 1)тренингах командообразования 2)тренингах для команд. Эти тренинги направлены на совершенствование личностных и межличностных навыков – коммуникативной компетенции, управление стрессом, управление ...Фирменный стиль22 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Необходимо создать логотип и на его основе фирменный стиль для существующей event компании бланки А4, папка, визитка, ручкаФирменный стиль28 заявокЗакрыт14 лет назад