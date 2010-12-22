Есть логотип, нужно все остальное.

Здравствуйте.

Есть логотип предприятия, менять в нем ничего не получится, так как он зарегистрирован.

Задача: разработать бланк, визитку, конверт, каталог, буклет, диск.

Цветовая гамма: черный, серый (серебро), красный, белый.

Срок исполнения: до 2-х недель.

Логотип в приложении.