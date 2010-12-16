Фирменный стиль и логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт55 заявок559 просмотров

Для сети ресторанов необходима разработка фирменного стиля (цветовая гамма) и логотипа.

Никаких особых требований к заказу не будет. К дизайнеру - обязательное наличие сделанных ранее работ и талант.

14 лет назад
nordell
48 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Фирменный стиль для фотографа

    $200

    Требуется разработать фирменный стиль для фотографа. Направление - детская и семейная фотография. Концепция - семья, детство, семейные ценности. В перспективе - редизайн сайта http://olga-krasavina.ru На ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка логотипа.

    $50

    Уважаемые, талантливые, трудолюбивые, с Новым Годом! В очередной раз обращаюсь к вам за помощью. Дано: Несколько тысячное сообщество людей которым предоставлено право на получение некоего спектра услуг. ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка фирменного бланка

    $25

    Здравствуйте,необходимо разработать фирменный бланк. Логотип уже имеется ! Работать необходимо до полного утверждения заказчиком! Первый вариант уже необходимо показать завтра к утру. Жду Ваших предложений. Приоритет хорошему потрфолио ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработать логотип и фирменный стиль

    $200

    День добрый. Нужно разработать логотип и фирменный стиль для компании. Название компании - Транснациональная Трубопроводная Компания. Сокращенно будет называться ТТК, либо ТнТК, либо ТТК Омега - для ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужно разработать логотип+фирменный стиль

    $100

    Направление деятельности компании: Построение эффективных команд Деятельность реализуется в: 1)тренингах командообразования 2)тренингах для команд. Эти тренинги направлены на совершенствование личностных и межличностных навыков – коммуникативной компетенции, управление стрессом, управление ...

    Фирменный стиль22 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Фирменный стиль

    $250

    Необходимо создать логотип и на его основе фирменный стиль для существующей event компании бланки А4, папка, визитка, ручка

    Фирменный стиль28 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нарисовать заготовку для фирм. стиля в векторе

    Добрый день. Необходима прорисовка красивой заготовки в векторе для будущих презентаций логотипов и фирменного стиля заказчикам - папка, лист А4, визитка горизонтальная, вертикальная, конверт с окошком, ручка, бэдж, компакт диск. ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад