Требуется разработать фирменный стиль для фотографа.

Направление - детская и семейная фотография.

Концепция - семья, детство, семейные ценности.

В перспективе - редизайн сайта http://olga-krasavina.ru

На данный момент существует вот такой логотип: http://olga-krasavina.ru/templates/images/logotype.gif

Возможно его использование как есть, включая набор цветов, а так же доработка или создание другого.

Элементы фирменного стиля:

1. Визитка

2. Упаковка - конверт А 4, бумажный пакет, короб (А4, А5)

3. Подарочные сертификаты, открыточное исполнение (типа приглашений)

4. Карточки скидок

5. Конверты и обложки для cd/dvd дисков