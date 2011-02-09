Уважаемые, талантливые, трудолюбивые, с Новым Годом! В очередной раз обращаюсь к вам за помощью. Дано: Несколько тысячное сообщество людей которым предоставлено право на получение некоего спектра услуг. ...
Фирменный стиль для фотографа
Требуется разработать фирменный стиль для фотографа.
Направление - детская и семейная фотография.
Концепция - семья, детство, семейные ценности.
В перспективе - редизайн сайта http://olga-krasavina.ru
На данный момент существует вот такой логотип: http://olga-krasavina.ru/templates/images/logotype.gif
Возможно его использование как есть, включая набор цветов, а так же доработка или создание другого.
Элементы фирменного стиля:
1. Визитка
2. Упаковка - конверт А 4, бумажный пакет, короб (А4, А5)
3. Подарочные сертификаты, открыточное исполнение (типа приглашений)
4. Карточки скидок
5. Конверты и обложки для cd/dvd дисков
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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