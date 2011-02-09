Фирменный стиль для фотографа

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен6 заявок677 просмотров

Требуется разработать фирменный стиль для фотографа.

Направление - детская и семейная фотография.

Концепция - семья, детство, семейные ценности.

В перспективе - редизайн сайта http://olga-krasavina.ru

На данный момент существует вот такой логотип: http://olga-krasavina.ru/templates/images/logotype.gif

Возможно его использование как есть, включая набор цветов, а так же доработка или создание другого.

Элементы фирменного стиля:

1. Визитка

2. Упаковка - конверт А 4, бумажный пакет, короб (А4, А5)

3. Подарочные сертификаты, открыточное исполнение (типа приглашений)

4. Карточки скидок

5. Конверты и обложки для cd/dvd дисков

14 лет назад
sunlu4ik
Ольга 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$200
7 дней
Профессионально, качественно, оперативно и со вкусом. На любой каприз заказчика - несколько предложений, да таких, что глаза разбегаются! Приятно было и работать и общаться, спасибо Ольге! Рекомендую +10 :)
Классный проект, классный заказчик, супер-общение и моментальная оплата! Мои рекомендации Оле и 10 баллов!

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад

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