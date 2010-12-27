Юридическая компания "А2К"

Требуется помощь в создании ОРИГИНАЛЬНОГО дизайна для салона загара: наименование, визитка, абонемент, график работы, листовки, вывеска на здание, рекламная листовка с памяткой загорающим на обороте, стрелка обозначающая путь к салону указывающая влево, все в одном ...