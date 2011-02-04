Требуется помощь в создании ОРИГИНАЛЬНОГО дизайна для салона загара: наименование, визитка, абонемент, график работы, листовки, вывеска на здание, рекламная листовка с памяткой загорающим на обороте, стрелка обозначающая путь к салону указывающая влево, все в одном ...
Логотип для интернет-аукциона.
Здравствуйте уважаемые Фрилансеры!
Мы нуждаемся в вашей помощи. Необходимо разработать логотип для интернет-аукциона KUPIX.RU
Аналогичные проекты: ebay.com, molotok.ru
Что мы хотим:
Логотип должен хорошо запоминаться, быть узнаваем.
Основная аудитория: мужчины 18-40 лет, женщины 16-40 лет.
Вообщем нужны ваши идеи.
Если у вас какие-либо вопросы, то пишите мне в icq: семь три семь три два два
Я с радостью вас проконсультирую.
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#### П Р Е Ж Д Е __ Ч Е М ___ П Р Е Д Л А Г А Т Ь___Л О Г О Т И П Ы ######
### посмотрите как это делают профи, а то безграмотность достала! ####
1. http://www.heinmaas.com/best-logo-designers-from-deviantart/
2. http://www.brandsoftheworld.com/
Гари.
Победитель конкурса
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