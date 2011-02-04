Логотип для интернет-аукциона.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен30 заявок4267 просмотров
#1$100

Здравствуйте уважаемые Фрилансеры!

Мы нуждаемся в вашей помощи. Необходимо разработать логотип для интернет-аукциона KUPIX.RU

Аналогичные проекты: ebay.com, molotok.ru

Что мы хотим:

Логотип должен хорошо запоминаться, быть узнаваем.

Основная аудитория: мужчины 18-40 лет, женщины 16-40 лет.

Вообщем нужны ваши идеи.

Если у вас какие-либо вопросы, то пишите мне в icq: семь три семь три два два

Я с радостью вас проконсультирую.

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#### П Р Е Ж Д Е __ Ч Е М ___ П Р Е Д Л А Г А Т Ь___Л О Г О Т И П Ы ######

### посмотрите как это делают профи, а то безграмотность достала! ####

1. http://www.heinmaas.com/best-logo-designers-from-deviantart/

2. http://www.brandsoftheworld.com/

3. http://www.rajasandhu.com/

Гари.

14 лет назад
igorjuly
Гари 
44 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
35 отзывов

Победитель конкурса

rmn
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
#1
Конечно это всего-лишь конкурс, но уровень Романа понравился. Надеемся, что Роман разработает для нас новый вариант логотипа, который будет наилучшим образом соответствовать нашим требованиям. Спасибо Роман.
Спасибо, за оценку моей работы. Конкурс очень интересный и задача стояла не самая простая. Приятно, что Игорь (Июль?))) оказался очень коммуникабельным и знающим толк в дизайне заказчиком. С нетерпением жду более тесного сотрудничества, думаю результат будет самого высокого уровня.

Заявки фрилансеров

rmn
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
#1

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