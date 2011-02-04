# 1 — $ 100

Здравствуйте уважаемые Фрилансеры!

Мы нуждаемся в вашей помощи. Необходимо разработать логотип для интернет-аукциона KUPIX.RU

Аналогичные проекты: ebay.com, molotok.ru

Что мы хотим:

Логотип должен хорошо запоминаться, быть узнаваем.

Основная аудитория: мужчины 18-40 лет, женщины 16-40 лет.

Вообщем нужны ваши идеи.

Если у вас какие-либо вопросы, то пишите мне в icq: семь три семь три два два

Я с радостью вас проконсультирую.

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#### П Р Е Ж Д Е __ Ч Е М ___ П Р Е Д Л А Г А Т Ь___Л О Г О Т И П Ы ######

### посмотрите как это делают профи, а то безграмотность достала! ####

1. http://www.heinmaas.com/best-logo-designers-from-deviantart/

2. http://www.brandsoftheworld.com/

3. http://www.rajasandhu.com/

Гари.