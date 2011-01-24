Благодарю, что отметили меня, старался идти необычным путем, хотя инвестиционная компания весьма консервативный заказчик. Получил удовольствие от работы, ещё раз благодарю, за принятие заявки и присуждение третьего места. P.s.: обсуждать работу-победителя не буду) но считаю можно было ещё отметить Оконович Елену, её первый вариант логотипа очень хорош, на мой взгляд, строгий и современный)