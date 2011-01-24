rmn

Роман rmn

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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Отзывы заказчиков

igorjuly
Гари 
44 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
35 отзывов
$100
10 баллов
14 лет назад
Логотип для интернет-аукциона.
Конечно это всего-лишь конкурс, но уровень Романа понравился. Надеемся, что Роман разработает для нас новый вариант логотипа, который будет наилучшим образом соответствовать нашим требованиям. Спасибо Роман.
Спасибо, за оценку моей работы. Конкурс очень интересный и задача стояла не самая простая. Приятно, что Игорь (Июль?))) оказался очень коммуникабельным и знающим толк в дизайне заказчиком. С нетерпением жду более тесного сотрудничества, думаю результат будет самого высокого уровня.
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Tesla18
46 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Нужен логотип для инвестиционной компании
За креатив :)
Благодарю, что отметили меня, старался идти необычным путем, хотя инвестиционная компания весьма консервативный заказчик. Получил удовольствие от работы, ещё раз благодарю, за принятие заявки и присуждение третьего места. P.s.: обсуждать работу-победителя не буду) но считаю можно было ещё отметить Оконович Елену, её первый вариант логотипа очень хорош, на мой взгляд, строгий и современный)
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