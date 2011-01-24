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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
14 лет назад
Конечно это всего-лишь конкурс, но уровень Романа понравился. Надеемся, что Роман разработает для нас новый вариант логотипа, который будет наилучшим образом соответствовать нашим требованиям. Спасибо Роман.
Ответный отзыв
Спасибо, за оценку моей работы. Конкурс очень интересный и задача стояла не самая простая. Приятно, что Игорь (Июль?))) оказался очень коммуникабельным и знающим толк в дизайне заказчиком. С нетерпением жду более тесного сотрудничества, думаю результат будет самого высокого уровня.
$10
10 баллов
14 лет назад
За креатив :)
Ответный отзыв
Благодарю, что отметили меня, старался идти необычным путем, хотя инвестиционная компания весьма консервативный заказчик. Получил удовольствие от работы, ещё раз благодарю, за принятие заявки и присуждение третьего места. P.s.: обсуждать работу-победителя не буду) но считаю можно было ещё отметить Оконович Елену, её первый вариант логотипа очень хорош, на мой взгляд, строгий и современный)