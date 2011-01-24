Нужен логотип для инвестиционной компании

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен36 заявок4785 просмотров
#1$70
#2$20
#3$10

Нужен идейный логотип, то есть с отрисованными графическими элементами несущими смысловую нагрузку.

Контент: PGS Group, professionalism guarantee success (в переводе профессионализм гарантии успех)

По образу логотипа заказчик хочет в логотипе один или несколько узнаваемых отрисованных графических

элементов обозначающих развитие и движение вперед, прогресс, заказчику нравится идея ДЕРЕВА в логотипе, идея вектора, звезды, есть например звезда с «кругляшами» на концах луча обозначающая движение и тд , идея весов (с главными буквами pgi на одном конце чаши)….

Цвета – нравится синий хотя может принять и другие.

Главное направление деятельности заказчика - инвестиционно-финансовая компания + предоставление менеджмента для различных проектов + организация долгового финансирования + оптимизация налогообложение + реструктуризация долгов.

Ребят всем спасибо лого утвержден - расчет в понедельник, работы больше не принимаются!

14 лет назад
Tesla18
46 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победители конкурса

rmn
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
#3
За креатив :)
Благодарю, что отметили меня, старался идти необычным путем, хотя инвестиционная компания весьма консервативный заказчик. Получил удовольствие от работы, ещё раз благодарю, за принятие заявки и присуждение третьего места. P.s.: обсуждать работу-победителя не буду) но считаю можно было ещё отметить Оконович Елену, её первый вариант логотипа очень хорош, на мой взгляд, строгий и современный)
OliaYu
Ольга 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
#2
Гармоничный замечательный логотип - жаль что заказчик не утвердил, на вкус и цвет как говорится, лично я бы выбрал бы его.
Благодарю за присвоенное мне почетное второе место на конкурсе. Замечательный заказчик! Грамотно формулирует тех. задание и оплачивает работу вовремя. Рекомендую к сотрудничеству!
les-ex
Митька 
52 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
#1
Замечательный логотип который понравился заказчику. Митька помог "допилить" его нужды, спасибо!
Благодарю за победу в конкурсе. Замечательный заказчик! Приятно работать с тем, кто грамотно формулирует тех. задание и оплачивает работу вовремя. Геннадий именно такой. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

rmn
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
#3
OliaYu
Ольга 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
#2
les-ex
Митька 
52 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
#1

  • Похожие заказы

  • Логотип

    $50

    Разработать логотип,визитку произвольно для агентства недвижимости в натуральных цветах (беж, коричневый, песочный, зеленый, можно для акцента благородный т.красный), можно использовать крепость, или часть замка, или другую архитектурную деталь, т.е. логотип должен отражать смысл "Мой дом- ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Требуется срочно логотип для новой студии

    $250

    Добрый вечер дорогие фрилансеры и студии! Нужно разработать логотип для студии по созданию сайтов,хотелось бы видеть что-то необычное,что удивит,вызовет у клиентов доверие при первом же взгляде.Также в случае успешного выполнении,будет заказ на дизайн студии. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нарисовать от руки логотип для блога

    $50

    Здравствуйте, делаю блог на wordpress'е. Требуются знающие люди, которые помогут мне: 1. нарисовать от руки логотип хороший. Не просто надпись "еееее", а серьезнее. 2. поставить на блог:) чтобы смотрелось как влитое. ...

    Логотипы и Знаки3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Отрисовать лого и фавикон

    Требуется отрисовать качественно эскиз логотипа (для размещения на сайт), и нарисовать фавикон. Измышлять не требуется, требуется техничность исполнения и минимальное время :) Закрыт. Всем откликнувшимся спасибо.

    Логотипы и Знаки19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нарисовать логотип

    $30

    Требуется нарисовать логотип компании занимающейся грузоперевозками. Основа логотипа - земной шар с крыльями. Стучать в аську 414415415

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нарисовать логотип

    $50

    Нужен качественный, красочный логотип для компании. Интересуют только профессиональные художники! Выбираю исполнителя только по портфолио. Оплата только после завершения работы.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип

    $50

    Нужно разработать логотип для компании, которая занимается поисковой оптимизацией, раскруткой сайтов и интернет-рекламой. Название компании Trionika. Просьба не использовать в логотипа мишеней и попаданий в цель. Логотип ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нарисовать логотип.

    Нужно сделать логотип для компании занимающийся производством огнезащитных материалов. Название компании Химпарк НОРД. Огнезащитный продукт называется Айсберг, поэтому взяли за основу медведя, ниже высылаю пример того что хотелось бы, можно ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад