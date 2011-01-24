Разработать логотип,визитку произвольно для агентства недвижимости в натуральных цветах (беж, коричневый, песочный, зеленый, можно для акцента благородный т.красный), можно использовать крепость, или часть замка, или другую архитектурную деталь, т.е. логотип должен отражать смысл "Мой дом- ...
Нужен логотип для инвестиционной компании
Нужен идейный логотип, то есть с отрисованными графическими элементами несущими смысловую нагрузку.
Контент: PGS Group, professionalism guarantee success (в переводе профессионализм гарантии успех)
По образу логотипа заказчик хочет в логотипе один или несколько узнаваемых отрисованных графических
элементов обозначающих развитие и движение вперед, прогресс, заказчику нравится идея ДЕРЕВА в логотипе, идея вектора, звезды, есть например звезда с «кругляшами» на концах луча обозначающая движение и тд , идея весов (с главными буквами pgi на одном конце чаши)….
Цвета – нравится синий хотя может принять и другие.
Главное направление деятельности заказчика - инвестиционно-финансовая компания + предоставление менеджмента для различных проектов + организация долгового финансирования + оптимизация налогообложение + реструктуризация долгов.
Ребят всем спасибо лого утвержден - расчет в понедельник, работы больше не принимаются!
Победители конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $250
Добрый вечер дорогие фрилансеры и студии! Нужно разработать логотип для студии по созданию сайтов,хотелось бы видеть что-то необычное,что удивит,вызовет у клиентов доверие при первом же взгляде.Также в случае успешного выполнении,будет заказ на дизайн студии. ...Завершен14 лет назад
- $50
Здравствуйте, делаю блог на wordpress'е. Требуются знающие люди, которые помогут мне: 1. нарисовать от руки логотип хороший. Не просто надпись "еееее", а серьезнее. 2. поставить на блог:) чтобы смотрелось как влитое. ...Логотипы и Знаки3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Разработка логотипа и фирменного стиля на его основе для стоматологической клиники.Закрыт14 лет назад
Требуется отрисовать качественно эскиз логотипа (для размещения на сайт), и нарисовать фавикон. Измышлять не требуется, требуется техничность исполнения и минимальное время :) Закрыт. Всем откликнувшимся спасибо.Логотипы и Знаки19 заявокЗакрыт14 лет назад
Спонсорство выбранного раздела. Баннер 100х30 + баннер 88х31 для известного форума. мой ICQ 391-127-363 обращаться просим только реальным дизайнерам ) так как графика делается для крутых проектовЛоготипы и Знаки9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Требуется нарисовать логотип компании занимающейся грузоперевозками. Основа логотипа - земной шар с крыльями. Стучать в аську 414415415Завершен14 лет назад
- $50
Нужен качественный, красочный логотип для компании. Интересуют только профессиональные художники! Выбираю исполнителя только по портфолио. Оплата только после завершения работы.Закрыт14 лет назад
- $50
Нужно разработать логотип для компании, которая занимается поисковой оптимизацией, раскруткой сайтов и интернет-рекламой. Название компании Trionika. Просьба не использовать в логотипа мишеней и попаданий в цель. Логотип ...Завершен14 лет назад
Нужно сделать логотип для компании занимающийся производством огнезащитных материалов. Название компании Химпарк НОРД. Огнезащитный продукт называется Айсберг, поэтому взяли за основу медведя, ниже высылаю пример того что хотелось бы, можно ...Закрыт14 лет назад