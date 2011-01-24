Нужен логотип для инвестиционной компании

# 1 — $ 70 # 2 — $ 20 # 3 — $ 10

Нужен идейный логотип, то есть с отрисованными графическими элементами несущими смысловую нагрузку.

Контент: PGS Group, professionalism guarantee success (в переводе профессионализм гарантии успех)

По образу логотипа заказчик хочет в логотипе один или несколько узнаваемых отрисованных графических

элементов обозначающих развитие и движение вперед, прогресс, заказчику нравится идея ДЕРЕВА в логотипе, идея вектора, звезды, есть например звезда с «кругляшами» на концах луча обозначающая движение и тд , идея весов (с главными буквами pgi на одном конце чаши)….

Цвета – нравится синий хотя может принять и другие.

Главное направление деятельности заказчика - инвестиционно-финансовая компания + предоставление менеджмента для различных проектов + организация долгового финансирования + оптимизация налогообложение + реструктуризация долгов.

Ребят всем спасибо лого утвержден - расчет в понедельник, работы больше не принимаются!