Нарисовать логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт17 заявок298 просмотров

Нужен качественный, красочный логотип для компании. Интересуют только профессиональные художники!

Выбираю исполнителя только по портфолио. Оплата только после завершения работы.

14 лет назад
Paulbreaks
Павел 
42 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Логотип

    $50

    Нужно разработать логотип для компании, которая занимается поисковой оптимизацией, раскруткой сайтов и интернет-рекламой. Название компании Trionika. Просьба не использовать в логотипа мишеней и попаданий в цель. Логотип ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нарисовать логотип.

    Нужно сделать логотип для компании занимающийся производством огнезащитных материалов. Название компании Химпарк НОРД. Огнезащитный продукт называется Айсберг, поэтому взяли за основу медведя, ниже высылаю пример того что хотелось бы, можно ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нарисовать логотип

    $20

    Описание логотипа: Две женские руки соединены вместе открытыми ладонями вверх, из которых вылетают бабочки. Фон: голубое небо примерно на 2/3 и зеленая трава внизу. Необходимо 2 варианта: 1 Круглый логотип с надписью: ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка логотипа для фотографа

    $50

    Здравствуйте. Хотелось бы обратится ко всем за помощью в подборе лого. Мой сайт www.fotoQraf.az (на данный момент в стадии реконструкции), специализируюсь в свадебной фотожурналистике. Т.к есть похожий домен fotograf.az, я пищу его с заглавной ...

    Логотипы и Знаки125 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переделать логотип сайта

    $50

    Здравствуйте! Необходимо изменить логотип и под него уже подогнать цвета сайта http://www.viagrashop.com.ua: 1) изменить логотип (есть старый фирменный стиль) 2) подобрать цвет фона и текста в боксах (блоках) на сайте. 3) ...

    Логотипы и Знаки18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нарисовать шапку для сайта

    $100

    Форум на vBulletin с установленным скаченным скином. Задача: Создать, нарисовать шапку-логотип (по заданной тематике, объясню что надо при беседе 1x1) вместо стандартной шапки скина ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад