Логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен130 заявок6147 просмотров
#1$50

Нужно разработать логотип для компании, которая занимается поисковой оптимизацией, раскруткой сайтов и интернет-рекламой.

Название компании Trionika. Просьба не использовать в логотипа мишеней и попаданий в цель.

Логотип должен быть интересным, уникальным, легким.

По всем вопросам пишите на [email protected]

14 лет назад
parse
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Победитель конкурса

Mechan1k
Олег 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
#1
Это единственный дизайнер айдентики, который выделяется из остального стада говно-рисовальщиков. Придумал концепцию, качественно реализовал, сделал полный брендбук. Все быстро и с идей. Больше проектов по разработке логотипов я открывать не буду - нашел в лице Олега достойного профессионала.
Один из лучших заказчиков: своевременный, четкий и с хорошим вкусом; +1 в карму)

Заявки фрилансеров

Mechan1k
Олег 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
#1

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