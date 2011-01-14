Описание логотипа: Две женские руки соединены вместе открытыми ладонями вверх, из которых вылетают бабочки. Фон: голубое небо примерно на 2/3 и зеленая трава внизу. Необходимо 2 варианта: 1 Круглый логотип с надписью: ...
Нарисовать логотип.
Нужно сделать логотип для компании занимающийся производством огнезащитных материалов.
Название компании Химпарк НОРД.
Огнезащитный продукт называется Айсберг, поэтому взяли за основу медведя, ниже высылаю пример того что хотелось бы, можно просто взять медведя и сделать просто контуры или как то поиграться. Креативность приветствуется, так же подобрать какой то красивый и в тоже время строгий шрифт. Фон желательно оранжевый.
Связь icq 9022009, нужно примеры работы, сроки, стоимость, так же выслушаю любые ваше предложения по логотипу в icq.
P.S. логотип потом будет печататься в полиграфии поэтому сделать нужно в векторе, + учитывать все нюансы полиграфии.
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