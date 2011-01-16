Приватно для Ljalka (Винарская Ольга)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт1 заявка109 просмотров

Разработка логотипа и фирменного стиля на его основе для стоматологической клиники.

14 лет назад
Proffdesign
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Ljalka
47 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$100
2 дня

Заявки фрилансеров

Ljalka
47 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад

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