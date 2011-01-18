Нарисовать логотип

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен8 заявок159 просмотров

Требуется нарисовать логотип компании занимающейся грузоперевозками.

Основа логотипа - земной шар с крыльями.

Стучать в аську 414415415

14 лет назад
stuk777
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Качеством и сроком очень доволен! Великолепно реализовали, спасибо.
Хороший заказчик. Все вовремя и задание, и оплата, всегда на связи, корректные правки.Буду рада еще поработать

Заявки фрилансеров

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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