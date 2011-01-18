Нужен качественный, красочный логотип для компании. Интересуют только профессиональные художники! Выбираю исполнителя только по портфолио. Оплата только после завершения работы.
Нарисовать логотип
Требуется нарисовать логотип компании занимающейся грузоперевозками.
Основа логотипа - земной шар с крыльями.
Стучать в аську 414415415
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно разработать логотип для компании, которая занимается поисковой оптимизацией, раскруткой сайтов и интернет-рекламой. Название компании Trionika. Просьба не использовать в логотипа мишеней и попаданий в цель. Логотип ...Завершен14 лет назад
Нужно сделать логотип для компании занимающийся производством огнезащитных материалов. Название компании Химпарк НОРД. Огнезащитный продукт называется Айсберг, поэтому взяли за основу медведя, ниже высылаю пример того что хотелось бы, можно ...Закрыт14 лет назад
- $20
Описание логотипа: Две женские руки соединены вместе открытыми ладонями вверх, из которых вылетают бабочки. Фон: голубое небо примерно на 2/3 и зеленая трава внизу. Необходимо 2 варианта: 1 Круглый логотип с надписью: ...Завершен14 лет назад
- $10
Анимация логотипаЗавершен14 лет назад
- $50
Здравствуйте. Хотелось бы обратится ко всем за помощью в подборе лого. Мой сайт www.fotoQraf.az (на данный момент в стадии реконструкции), специализируюсь в свадебной фотожурналистике. Т.к есть похожий домен fotograf.az, я пищу его с заглавной ...Логотипы и Знаки125 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Здравствуйте! Необходимо изменить логотип и под него уже подогнать цвета сайта http://www.viagrashop.com.ua: 1) изменить логотип (есть старый фирменный стиль) 2) подобрать цвет фона и текста в боксах (блоках) на сайте. 3) ...Логотипы и Знаки18 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Изменить текст в логотипе. Оперативно. 10-20 минут.Завершен14 лет назад
Нужно нарисовать сказочного персонажа (дракона, комичного, веселого) который в дальнейшем будет использоваться как логотип на сайте.Завершен14 лет назад
- $100
Форум на vBulletin с установленным скаченным скином. Задача: Создать, нарисовать шапку-логотип (по заданной тематике, объясню что надо при беседе 1x1) вместо стандартной шапки скина ...Закрыт14 лет назад