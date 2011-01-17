stuk777

Антон stuk777

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Elena198
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Сделать презентацию по диплому
Все супер!
Справилась с заданием на все 100%, быстро и качественно!
Ответный отзыв
tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Логотип для тюнинг ателье
Приятно работать с Антоном!
Все на высоте.
Ответный отзыв
fastit
Сергей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Скопировать сайт с 1-2 страницами, сделать под DLE
DLE
Работали, все хорошо.
Отлично, качественно и быстро выполнил задание! Всем советую обращаться к специалисту!
Ответный отзыв
korbax
48 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$35
10 баллов
11 лет назад
Изменить вид календаря в модуле бронирования
Хороший заказчик.
Все сделал качественно и в срок.
Ответный отзыв
masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
8 баллов
11 лет назад
Нарисовать логотип
Хороший заказчик. Все вовремя и задание, и оплата, всегда на связи, корректные правки.Буду рада еще поработать
Качеством и сроком очень доволен! Великолепно реализовали, спасибо.
Ответный отзыв