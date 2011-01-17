Тематика дизайна - сайт авиакомпании. Надо сделать под DLE 9.2 Нарисовать и сверстать. Роскошно и со вкусом!
- $1000Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо сделать презентацию по диплому. Диплом имеется, слайдов 10-15 нужно. Без анимации. Тема: реклама в ИнтернетеПрезентации1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $1000
Нужно приложение, которое полностью будет выполнять функции бронирования авиабилетов с одного сайта авиакомпании. Сайт имеется.Мобильные приложения9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Необхоидимо сделать логотип для тюнинг ателье. Название сообщу в личку.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $20
Надо рипнуть 1 сайт, главную страницу и статическую натянуть на DLEВеб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Необходимо включить календарь на сайте (иконка есть, нужно подключить правильный скрипт и сделать окно календаря).Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $15
Нужен модуль обрезки mp3 онлайн, наподобии http://mp3cut.ru Версия движка DLE 9.0 Можно и не интегрировать в DLE, есть возможность установить на поддомене, если будет рабочий скрипт! ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $30
Требуется нарисовать логотип компании занимающейся грузоперевозками. Основа логотипа - земной шар с крыльями. Стучать в аську 414415415Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад