Отрисовать лого и фавикон

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт19 заявок254 просмотра

Требуется отрисовать качественно эскиз логотипа (для размещения на сайт), и нарисовать фавикон.

Измышлять не требуется, требуется техничность исполнения и минимальное время :)

Закрыт. Всем откликнувшимся спасибо.

14 лет назад
techmaster
Андрей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нарисовать логотип

    $30

    Требуется нарисовать логотип компании занимающейся грузоперевозками. Основа логотипа - земной шар с крыльями. Стучать в аську 414415415

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нарисовать логотип

    $50

    Нужен качественный, красочный логотип для компании. Интересуют только профессиональные художники! Выбираю исполнителя только по портфолио. Оплата только после завершения работы.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип

    $50

    Нужно разработать логотип для компании, которая занимается поисковой оптимизацией, раскруткой сайтов и интернет-рекламой. Название компании Trionika. Просьба не использовать в логотипа мишеней и попаданий в цель. Логотип ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нарисовать логотип.

    Нужно сделать логотип для компании занимающийся производством огнезащитных материалов. Название компании Химпарк НОРД. Огнезащитный продукт называется Айсберг, поэтому взяли за основу медведя, ниже высылаю пример того что хотелось бы, можно ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нарисовать логотип

    $20

    Описание логотипа: Две женские руки соединены вместе открытыми ладонями вверх, из которых вылетают бабочки. Фон: голубое небо примерно на 2/3 и зеленая трава внизу. Необходимо 2 варианта: 1 Круглый логотип с надписью: ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка логотипа для фотографа

    $50

    Здравствуйте. Хотелось бы обратится ко всем за помощью в подборе лого. Мой сайт www.fotoQraf.az (на данный момент в стадии реконструкции), специализируюсь в свадебной фотожурналистике. Т.к есть похожий домен fotograf.az, я пищу его с заглавной ...

    Логотипы и Знаки125 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переделать логотип сайта

    $50

    Здравствуйте! Необходимо изменить логотип и под него уже подогнать цвета сайта http://www.viagrashop.com.ua: 1) изменить логотип (есть старый фирменный стиль) 2) подобрать цвет фона и текста в боксах (блоках) на сайте. 3) ...

    Логотипы и Знаки18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад