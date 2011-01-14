Отрисовать лого и фавикон

Здравствуйте. Хотелось бы обратится ко всем за помощью в подборе лого. Мой сайт www.fotoQraf.az (на данный момент в стадии реконструкции), специализируюсь в свадебной фотожурналистике. Т.к есть похожий домен fotograf.az, я пищу его с заглавной ...