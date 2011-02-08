Логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен119 заявок7722 просмотра
#1$50

Разработать логотип,визитку произвольно для агентства недвижимости в натуральных цветах (беж, коричневый, песочный, зеленый, можно для акцента благородный т.красный), можно использовать крепость, или часть замка, или другую архитектурную деталь, т.е. логотип должен отражать смысл "Мой дом- моя Крепость" это смысл, а не слоган и не название ,

название Б А С Т И О Н

Ребята, логотип для людей))) никаких вариантов похожих на тюрьму в Гуантанамо)))

на 18.01

у многих идея интересна но сырая

Башня, замок, красивый, чтобы жить там хотелось, я понимаю что название агрессивное, но ребята давайте его смягчим,

и ещё прошу НЕ НАДО МУЛЬТИКОВ!!!

можно рисовать, а можно и другие приемы использовать

И еще не обязательно рисовать возьмите и обработайте фотку замка) очень стильно и эффектно!) только не серого измученного привидениями и крысами))))

на 22.01.

Очень не нравится мне, что некоторые товарищи выдают готовые векторные картинки за свой логотип,

не хочу ребята называть имён, но так НЕ СЕРЬЕЗНО!

на 23.01

интересные варианты у

Брин Натальи, Алейников Андрей, Мудревский Сергей, Егорова Светлана, Алексеенко Дмитрий и Павловский Павел.

Ребята, кто не успел выкладывайте ещё, я продляю еще на 7 днеq

Какая то девушка показала мне ссылкой логотип, в принципе очень даже интересный, но произошло отключение электричества, и я не имею возможности даже ответить, потому как её аккаунт закрылся.

В общем, большая просьба, выкладывайте на конкурс, во избежании таких ситуаций.

14 лет назад
Kenga-and-little
Гуля 
52 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Победитель конкурса

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
35 минут назад
14 лет назад
#1
Выражаю большую признательность Виктор за высокий пилотаж в логостроении! Очень рада сотрудничеству, вы пожалуй самый частый гость среди Победителей в моих проектах! Я даже иногда скучаю, если не вижу вас в участниках) 20+++++ Желаю вам от души наконец Заслуженного 1 места в рейтинге Дизайнеров!
Большой + заказчику, с которым мне приятно и легко работать! Как всегда, все четко, грамотно и оперативно. И как всегда, от сотрудничества только положительное впечатление. Удачи Вам, Гуля в работе!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
35 минут назад
14 лет назад
#1
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки

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