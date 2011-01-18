Требуется срочно логотип для новой студии

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен36 заявок509 просмотров

Добрый вечер дорогие фрилансеры и студии!

Нужно разработать логотип для студии по созданию сайтов,хотелось бы видеть что-то необычное,что удивит,вызовет у клиентов доверие при первом же взгляде.Также в случае успешного выполнении,будет заказ на дизайн студии.

Нужно срочно,просьба писать тем,кто свободен.

Новичкам и студиям пробующим свои силы не беспокоить.

Подробности с исполнителем.

В личку не пишите,рассматриваться не будет.Всё делаем как положено.

Жду ваших комментарий.Исполнитель будет выбираться по срокам,цене и портфолио(именно в таком порядке).

14 лет назад
profox
Антон 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

shram333
Василий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов
14 лет назад
$300
1 день
Великолепная студия!У меня такое чувство,что эта студия живёт только для клиентов,постоянно в сети,отличное внимание к клиенту!Опроверг много вариантов,но дизайнеры студии не здались и угадили мне довёв дело до конца.Также заказал дизайн сайта как и обещал,думаю мы ещё не мало времени будем сотрудничать!Рекомендую как ответственных людей и понимающих,что нужно клиенту!

Заявки фрилансеров

shram333
Василий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов
14 лет назад

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