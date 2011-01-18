Требуется срочно логотип для новой студии

Добрый вечер дорогие фрилансеры и студии!

Нужно разработать логотип для студии по созданию сайтов,хотелось бы видеть что-то необычное,что удивит,вызовет у клиентов доверие при первом же взгляде.Также в случае успешного выполнении,будет заказ на дизайн студии.

Нужно срочно,просьба писать тем,кто свободен.

Новичкам и студиям пробующим свои силы не беспокоить.

Подробности с исполнителем.

В личку не пишите,рассматриваться не будет.Всё делаем как положено.

Жду ваших комментарий.Исполнитель будет выбираться по срокам,цене и портфолио(именно в таком порядке).