Разработать логотип,визитку произвольно для агентства недвижимости в натуральных цветах (беж, коричневый, песочный, зеленый, можно для акцента благородный т.красный), можно использовать крепость, или часть замка, или другую архитектурную деталь, т.е. логотип должен отражать смысл "Мой дом- ...
Нарисовать от руки логотип для блога
Здравствуйте, делаю блог на wordpress'е.
Требуются знающие люди, которые помогут мне:
1. нарисовать от руки логотип хороший. Не просто надпись "еееее", а серьезнее.
2. поставить на блог:) чтобы смотрелось как влитое.
Логотип на тему охоты, охотников.
Можно нарисовать:
1. Охотник с собакой по лесу ходят..в прикольном стиле:)
2. пруд, озеро, болото....сидят или взлетают утки...и в них целится охотник..и рядом бегают собачонка
Готовый брать нельзя, либо рисуете сами - я плачу всю сумму, ну или обрабатываете гот.картинку и я уменьшаю бюджет
Просьба писать только реально тем, кто разбирается в этом, у кого хоть какой то талант в этом, а не мальчикам, которые делают аватар за 0.5 доллара.
icq: 220702173
Бюджет: 1500 WMR
p.s. Прошу не переживать веблансеров, картинка не на пол-экрана:).
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