Нарисовать от руки логотип для блога

Здравствуйте, делаю блог на wordpress'е.

Требуются знающие люди, которые помогут мне:

1. нарисовать от руки логотип хороший. Не просто надпись "еееее", а серьезнее.

2. поставить на блог:) чтобы смотрелось как влитое.

Логотип на тему охоты, охотников.

Можно нарисовать:

1. Охотник с собакой по лесу ходят..в прикольном стиле:)

2. пруд, озеро, болото....сидят или взлетают утки...и в них целится охотник..и рядом бегают собачонка

Готовый брать нельзя, либо рисуете сами - я плачу всю сумму, ну или обрабатываете гот.картинку и я уменьшаю бюджет

Просьба писать только реально тем, кто разбирается в этом, у кого хоть какой то талант в этом, а не мальчикам, которые делают аватар за 0.5 доллара.

icq: 220702173

Бюджет: 1500 WMR

p.s. Прошу не переживать веблансеров, картинка не на пол-экрана:).