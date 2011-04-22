Здравствуйте.
Рад, что вы зашли на мою страницу.
Я готов предоставить вам высококачественные услуги по созданию сайтов.
Гарантирую профессионализм и достижение нужного результата.
Основной перечень услуг:
- Веб-дизайн: создание и разработка сайтов, дизайн и оформление
- Верстка
- Создание логотипов
- Разработка фирменного стиля
- Графический дизайн и полиграфия: оформление и разработка рекламных брошюр, листовок, плакатов и др.
Навыки:
Вёрстка -
- XHTML 1.0 +, CSS, jQuery
- Блочная (div), табличная (table) или смешанная
- Резиновая или фиксированная
- SE-оптимизированная
- Соблюдение стандартов W3C
- Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox 3+, Opera 10+, Safari 3+, Google Chrome (вёрстка под ИЕ6 цена удваивается в 2 раза )
- Аккуратный, логичный, продуманный, ручной код
Если вы можете гарантировать исполнение большей части моих требований, я готов к сотрудничеству и непременно сделаю так, чтобы вы остались довольны.
С уважением!
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