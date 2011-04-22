Здравствуйте.

Рад, что вы зашли на мою страницу.

Я готов предоставить вам высококачественные услуги по созданию сайтов.

Гарантирую профессионализм и достижение нужного результата.

Основной перечень услуг:

- Веб-дизайн: создание и разработка сайтов, дизайн и оформление

- Верстка

- Создание логотипов

- Разработка фирменного стиля

- Графический дизайн и полиграфия: оформление и разработка рекламных брошюр, листовок, плакатов и др.

Навыки:

Вёрстка -

- XHTML 1.0 +, CSS, jQuery

- Блочная (div), табличная (table) или смешанная

- Резиновая или фиксированная

- SE-оптимизированная

- Соблюдение стандартов W3C

- Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox 3+, Opera 10+, Safari 3+, Google Chrome (вёрстка под ИЕ6 цена удваивается в 2 раза )

- Аккуратный, логичный, продуманный, ручной код

Если вы можете гарантировать исполнение большей части моих требований, я готов к сотрудничеству и непременно сделаю так, чтобы вы остались довольны.

С уважением!