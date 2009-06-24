Восстановление сайтов из архивов на поддомене

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Хостинг
Завершен20 заявок455 просмотров

Есть архив сайта - файлы + дамп базы

Я даю доступ в админку хостинга

Нужно будет создавать поддомены и восстанавливать туда сайты - разархивировать, залить базу и поправить конфиг + ссылки

Работа несложная, но утомительная

Указывайте в заявке свою стоимость работы с 10 сайтами

16 лет назад
esupport
47 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

resonance
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Работу выполнил на отлично!
Все ок

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resonance
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад

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