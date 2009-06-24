Нужен перенос сайта http://www.vip-varez.ru/ на другой хостинг. От Вас работа 1 Рекомендация выбора хостинга 2 Перенос сайта (с условием работы всех установленных модулей, шаблона, сохранение всех новостей и всего функционала) ...
Восстановление сайтов из архивов на поддомене
Есть архив сайта - файлы + дамп базы
Я даю доступ в админку хостинга
Нужно будет создавать поддомены и восстанавливать туда сайты - разархивировать, залить базу и поправить конфиг + ссылки
Работа несложная, но утомительная
Указывайте в заявке свою стоимость работы с 10 сайтами
Выбранный исполнитель
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