Инженер программист

$800
1С-программированиеЗакрыт1 заявка251 просмотр
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Доработка и сопровождение информационной базы компании на основе конфигурации 1С 8.3., внедрение и сопровождение разрабатываемых блоков.

Разработка и сопровождение скриптов (Phyton/VBS).

Поддержка и консультация пользователей.

Знание продуктов "1С" на уровне администратора или программиста.

Опыт работы с продуктами 1С в сфере платных мед. услуг - желателен.

Знание объектно-ориентированного программирования.

Опыт разработки и сопровождения в системе «1С:Предприятие», опыт участия в автоматизации бизнес-процессов, крайне желателен.

Приветствуется знакомство с предметной областью медицинских услуг и оперативного учета, а так же знание PHP/JS/HTML/Битрикс.

10 лет назад
resonance
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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