Инженер программист

Есть конфигурация 7.7 Бух учет для Украины. Там есть отчет по продажам. Нужно его дописать, а именно сделать по аналогии с отчетом "Динамика продаж", т.е. чтобы была возможность выбирать период, в разрезе которого показывать данные. МД приложу исполнителю!