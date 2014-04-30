Создать конфигурацию

Торговля + склад редакция 8.7 Есть Модуль Обмена данными между 1С:Предприятие 7.7 и 1С-Битрикс от bx77.ru выполненный для редакции 9.2 (2 ert файла) Необходимо, переделать обработчики модуля для редакции 8.7 под текущую базу, чтобы все работало, как ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать учебную конфигурацию для упрощенной автоматизации работы 1С:Франчайзи, а также видеоролик без звука на 2-4 минуты, который изображает работу менеджера по продажам и технического специалиста
В конфигурации должны быть реализованы два рабочих места: менеджер по продажам и технический специалист
Менеджер по продажам должен иметь возможность:
- Заполнить базу сотрудников
- Заполнить базу клиентов
- Заполнить базу программных продуктов, с указанием их регистрационного номера, а также перечень предоставляемых услуг
- Создать для клиента документ «Подписка на ИТС», в котором будет указан программный продукт, а также срок действия подписки
- Проверить по регистрационному номеру существует ли у клиента активная подписка ИТС
- Составить заявку клиента с указанием перечня планируемых работ, пометить ее при необходимости признаком «Передано в работу» (с обязательным указанием сотрудника-исполнителя), распечатать заявку при необходимости.
Технический специалист должен иметь возможность:
- Увидеть журнал заявок с отбором по признаку «Передано в работу»
- Изменить в заявке признак на «В работе» или «Завершено»
- Установить в заявке количество затраченных часов для каждой из выполняемых работ
- Сформировать отчет о состоянии заявок за период с возможностью отбора по своим заявкам, а также по конкретному состоянию заявки
- Похожие заказы
- $1001С-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
1. Нужно написать скрипты для импорта данных из интернет магазина: заказы (номер, дата, сумма, статус). 2. Импорт данных из выписки банка Portmone (номер заказа, сумма, дата). 3. Импорт данных из выписки банка csv формат (номер заказа, сумма, ...1С-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть конфигурация 7.7 Бух учет для Украины. Там есть отчет по продажам. Нужно его дописать, а именно сделать по аналогии с отчетом "Динамика продаж", т.е. чтобы была возможность выбирать период, в разрезе которого показывать данные. МД приложу исполнителю!Закрыт10 лет назад
- $20
http://joxi.ru/xFJjU_3JTJDVSXymlIQ Термоэтикетки 58х40. Сделать 58на30 рассотояние между этикетками должо быть на ленте 3мм.1С-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Нужно побороть такое явление - иногда посетители могут заполнить контактную форму 1,2,3-n раз. соответственно, создаются дубли лидов. Нужно как-то с этим бороться. Ваши предложение и цены пишите в проект. в скайп НЕ писать.1С-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Реализовать связь 1С с купюроприемником. Есть программа которая определяет все операции по купюроприемнику и dll к ней.. Купюроприемник - http://jcm-service.ru/production/validator/taiko Обмен данными идет по двоичному коду.Закрыт10 лет назад
Рухнула база данных бухгалтерии 8.2 Штатными средствами восстановить не получается. Нужна помощь по восстановлению.Завершен10 лет назад
Конфигурация для бакалаврской работы. Нужно организовать документооборот документации между подразделениями организации. На выходе должен получиться счет-фактура и акт купли продажи. Все вопросы и предложения пишите в личку. Цена договорная. СРОЧНО!Закрыт10 лет назад
Управление торговлей 11.1 нужно чтобы зарегистрированный пользователь в личном кабинете видел: - счета фактуры - акты сверки - счета, созданные им - товарные накладные. сайт создается на движке - подобие фреймворка. Лично написанный. Жду предложения и цены.Закрыт10 лет назад
- $50
синхронизация контрагентов 1с с удаленной БД опыт работы с 1с проект должен быть готов до 28.04.14Завершен10 лет назад