Создать конфигурацию

Необходимо создать учебную конфигурацию для упрощенной автоматизации работы 1С:Франчайзи, а также видеоролик без звука на 2-4 минуты, который изображает работу менеджера по продажам и технического специалиста

В конфигурации должны быть реализованы два рабочих места: менеджер по продажам и технический специалист

Менеджер по продажам должен иметь возможность:

- Заполнить базу сотрудников

- Заполнить базу клиентов

- Заполнить базу программных продуктов, с указанием их регистрационного номера, а также перечень предоставляемых услуг

- Создать для клиента документ «Подписка на ИТС», в котором будет указан программный продукт, а также срок действия подписки

- Проверить по регистрационному номеру существует ли у клиента активная подписка ИТС

- Составить заявку клиента с указанием перечня планируемых работ, пометить ее при необходимости признаком «Передано в работу» (с обязательным указанием сотрудника-исполнителя), распечатать заявку при необходимости.

Технический специалист должен иметь возможность:

- Увидеть журнал заявок с отбором по признаку «Передано в работу»

- Изменить в заявке признак на «В работе» или «Завершено»

- Установить в заявке количество затраченных часов для каждой из выполняемых работ

- Сформировать отчет о состоянии заявок за период с возможностью отбора по своим заявкам, а также по конкретному состоянию заявки