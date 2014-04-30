Интеграция сайта с 1 С.

Торговля + склад редакция 8.7

Есть Модуль Обмена данными между 1С:Предприятие 7.7 и 1С-Битрикс от bx77.ru выполненный для редакции 9.2 (2 ert файла)

Необходимо, переделать обработчики модуля для редакции 8.7 под текущую базу, чтобы все работало, как выгрузка данных на сайт так и загрузка с сайта.

Пожалуйста указывайте ваши предложения с ценами.