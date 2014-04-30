Интеграция сайта с 1 С.

1. Нужно написать скрипты для импорта данных из интернет магазина: заказы (номер, дата, сумма, статус). 2. Импорт данных из выписки банка Portmone (номер заказа, сумма, дата). 3. Импорт данных из выписки банка csv формат (номер заказа, сумма, ...
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Торговля + склад редакция 8.7
Есть Модуль Обмена данными между 1С:Предприятие 7.7 и 1С-Битрикс от bx77.ru выполненный для редакции 9.2 (2 ert файла)
Необходимо, переделать обработчики модуля для редакции 8.7 под текущую базу, чтобы все работало, как выгрузка данных на сайт так и загрузка с сайта.
Пожалуйста указывайте ваши предложения с ценами.
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