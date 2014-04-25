Нужно дописать отчет в 1С 7.7

http://joxi.ru/xFJjU_3JTJDVSXymlIQ Термоэтикетки 58х40. Сделать 58на30 рассотояние между этикетками должо быть на ленте 3мм.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть конфигурация 7.7 Бух учет для Украины.
Там есть отчет по продажам.
Нужно его дописать, а именно сделать по аналогии с отчетом "Динамика продаж", т.е. чтобы была возможность выбирать период, в разрезе которого показывать данные.
МД приложу исполнителю!
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