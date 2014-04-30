Восстановить БД

Цель создаваемой обработки – запускаться в интерфейсе 1С, заполнять номенклатурную табличную часть любого документа 1С УТ 11 (управляемые формы) данными, берущимися из файла формата XLS. В диалоге документа в интерфейсе 1С (Реализация, Поступление и т.д.), например, ...
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Рухнула база данных бухгалтерии 8.2 Штатными средствами восстановить не получается. Нужна помощь по восстановлению.
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