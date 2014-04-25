Настроить термоэтикетки для МС

$20
1С-программированиеЗакрытнет заявок172 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://joxi.ru/xFJjU_3JTJDVSXymlIQ

Термоэтикетки 58х40. Сделать 58на30 рассотояние между этикетками должо быть на ленте 3мм.

10 лет назад
TigerMilk
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Универсальная загрузка в табличную часть документа

    $180

    Цель создаваемой обработки – запускаться в интерфейсе 1С, заполнять номенклатурную табличную часть любого документа 1С УТ 11 (управляемые формы) данными, берущимися из файла формата XLS. В диалоге документа в интерфейсе 1С (Реализация, Поступление и т.д.), например, ...

    1С-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Битрикс24 - удалять дубли

    Здравствуйте! Нужно побороть такое явление - иногда посетители могут заполнить контактную форму 1,2,3-n раз. соответственно, создаются дубли лидов. Нужно как-то с этим бороться. Ваши предложение и цены пишите в проект. в скайп НЕ писать.

    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Реализовать связь 1С с купюроприемником

    Реализовать связь 1С с купюроприемником. Есть программа которая определяет все операции по купюроприемнику и dll к ней.. Купюроприемник - http://jcm-service.ru/production/validator/taiko Обмен данными идет по двоичному коду.

    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Восстановить БД

    Рухнула база данных бухгалтерии 8.2 Штатными средствами восстановить не получается. Нужна помощь по восстановлению.

    1С-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написать конфигурацию 1С

    Конфигурация для бакалаврской работы. Нужно организовать документооборот документации между подразделениями организации. На выходе должен получиться счет-фактура и акт купли продажи. Все вопросы и предложения пишите в личку. Цена договорная. СРОЧНО!

    1С-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интеграция сайта с 1 С.

    Управление торговлей 11.1 нужно чтобы зарегистрированный пользователь в личном кабинете видел: - счета фактуры - акты сверки - счета, созданные им - товарные накладные. сайт создается на движке - подобие фреймворка. Лично написанный. Жду предложения и цены.

    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программирование 1с УНФ под интернет-магазин

    Импорт заказов из админки, гугл докса и файлов ексель Доработка программы под интернет магазин Возможности программы для интеренет магазина Оптимизация работы с почтой и наложенными платежами

    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется программист 1С:Предрприятие 8.х

    $250

    На постоянную работу требуется программист 1С:Предрприятие 8.х. Для работы с нетиповыми конфигурациями, гарантируем обеспечение объемами от 60000 руб. ежемесячно. К данному проекту приложено ТЗ, стоимость которого на наш взгляд составляет 8000 руб и срок исполнения ...

    1С-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Си плюс плюс

    Укажите сроки выполншения и цену Разрабатываемая игра должна обладать следующими функциями Работать под управлением ОС Windows Иметь доступный и простой интерфейс пользователя Требования к программной документации. Программная система должна включать справочную информацию о работе и подсказки пользователю. Формы интерфейса пользователя в методичке ...

    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад