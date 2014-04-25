Настроить термоэтикетки для МС

Здравствуйте! Нужно побороть такое явление - иногда посетители могут заполнить контактную форму 1,2,3-n раз. соответственно, создаются дубли лидов. Нужно как-то с этим бороться. Ваши предложение и цены пишите в проект. в скайп НЕ писать.