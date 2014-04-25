Настройка импорта данных

1С-программированиеЗакрыт2 заявки166 просмотров
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1. Нужно написать скрипты для импорта данных из интернет магазина: заказы (номер, дата, сумма, статус).

2. Импорт данных из выписки банка Portmone (номер заказа, сумма, дата).

3. Импорт данных из выписки банка csv формат (номер заказа, сумма, дата).

Для интернет магазина можно любой формат файла, но желательно импортировать из xml.

Для банков есть файл txt - который дает банк.

1С предприятие 8.2.

Жду предложений по стоимости и по строках.

10 лет назад
ShopingWeb
Назар 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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