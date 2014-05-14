Ищу программиста 1С (v8..) для реализации проекта

Ищу программиста 1С (v8..) для реализации совместного проект (желательно СПб)

Доброго дня.

Произвожу исследования одного из интернет сервисов, работа начата, есть результаты. Т.к. 1С был выбран при старте исследований и уже написано не мало материалов, то в этом же направлении ищу нового партнера. Действующий программист не успевает оперативно реагировать на задачи, что приводит к серьезному затягиванию проекта.

Если стартовые исследования закончатся положительно, то работа по 1С будет практически не иссекаема (допилить, интегрировать на битрикс, возможно мобильные приложения…, усовершенствовать продукт)

Финансовая составляющая. Ищу главным образом партнера. Это значит не команду, а конкретного человека, которому будет интересно и будет готов работать в данном направлении с минимальным вознаграждением. Вознаграждение предполагается, но ниже рынка.

С потенциальным претендентом все обсуждается индивидуально.

Предпочтения жителям Санкт-Петербурга, т.к. сам нахожусь в данном городе. Но данное условие критичным не считаю.