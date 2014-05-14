Ищу программиста 1С (v8..) для реализации проекта

1. Используемые конфигурации – Центральный склад и розничные магазины - Управление торговлей 11 – идентичные, немного измененные, конфигурация и тестовая база предоставляются. 2. Учет ведется в разрезе складов. Каждый склад это отдельный розничный магазин. 3. Базы на складах – отдельные ...
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Ищу программиста 1С (v8..) для реализации совместного проект (желательно СПб)
Доброго дня.
Произвожу исследования одного из интернет сервисов, работа начата, есть результаты. Т.к. 1С был выбран при старте исследований и уже написано не мало материалов, то в этом же направлении ищу нового партнера. Действующий программист не успевает оперативно реагировать на задачи, что приводит к серьезному затягиванию проекта.
Если стартовые исследования закончатся положительно, то работа по 1С будет практически не иссекаема (допилить, интегрировать на битрикс, возможно мобильные приложения…, усовершенствовать продукт)
Финансовая составляющая. Ищу главным образом партнера. Это значит не команду, а конкретного человека, которому будет интересно и будет готов работать в данном направлении с минимальным вознаграждением. Вознаграждение предполагается, но ниже рынка.
С потенциальным претендентом все обсуждается индивидуально.
Предпочтения жителям Санкт-Петербурга, т.к. сам нахожусь в данном городе. Но данное условие критичным не считаю.
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