Обмен данными УТ11 -планы обмена

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1. Используемые конфигурации – Центральный склад и розничные магазины - Управление торговлей 11 – идентичные, немного измененные, конфигурация и тестовая база предоставляются.

2. Учет ведется в разрезе складов. Каждый склад это отдельный розничный магазин.

3. Базы на складах – отдельные самостоятельные конфигурации УТ 11, у каждого склада своя база, со своим префиксом.

4. Необходимо организовать автоматический обмен между центральной базой (основной склад) и складами – магазинами, с использование Плана Обмена, НЕ распределенная база, только документы без конфигурации

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10 лет назад
toropin
Сергей 
55 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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