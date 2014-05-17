Исправить выгрузку (внешнюю обработку) для 1С 8.2

При выгрузке данных в файл csv:

Столбец «предзаказ» идет № 6, а данные по нему выгружаются в столбец №7. Вот:http://yadi.sk/d/wVXw0Pj-MwxbR Данные также должны быть в столбце №7.

Если в выгрузку попадают товары, отсутствующие на складе (или на складах), сейчас выгружаются пустые значения: http://yadi.sk/d/wVXw0Pj-MwxbR , а должны выгружаться нули у товаров отсутствующих на складе, вот так http://yadi.sk/d/cGUtCb9VMwxQ4

По функции предзаказ:

Заменить слова "Обновить" на "Присвоить", и вместо Выводить – нужно «Отменить».

Если установлена галочка «Присвоить» - выводить единички, галочка Отменить - нули. Галочкек нет - столбец пустой.

То же по функции «Без скидок»: галочка «Да, без скидок» - выводит единички в столбец csv файла «Без скидок», вернуть скидки - выводит нули. Галочек нет - столбец пустой.

Установленная галочка "ноль" около "Корректировки остатков" должна не отменять корректировку остатков, а принудительно присваивать нули в значение склада у попадающих в выгрузку товаров, независимо от действительного количества.

Выгрузка: http://yadi.sk/d/9LS45iudPxGhJ

По срокам - один день.