Торговля + склад редакция 8.7 Есть Модуль Обмена данными между 1С:Предприятие 7.7 и 1С-Битрикс от bx77.ru выполненный для редакции 9.2 (2 ert файла) Необходимо, переделать обработчики модуля для редакции 8.7 под текущую базу, чтобы все работало, как ...
Исправить выгрузку (внешнюю обработку) для 1С 8.2
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
При выгрузке данных в файл csv:
Столбец «предзаказ» идет № 6, а данные по нему выгружаются в столбец №7. Вот:http://yadi.sk/d/wVXw0Pj-MwxbR Данные также должны быть в столбце №7.
Если в выгрузку попадают товары, отсутствующие на складе (или на складах), сейчас выгружаются пустые значения: http://yadi.sk/d/wVXw0Pj-MwxbR , а должны выгружаться нули у товаров отсутствующих на складе, вот так http://yadi.sk/d/cGUtCb9VMwxQ4
По функции предзаказ:
Заменить слова "Обновить" на "Присвоить", и вместо Выводить – нужно «Отменить».
Если установлена галочка «Присвоить» - выводить единички, галочка Отменить - нули. Галочкек нет - столбец пустой.
То же по функции «Без скидок»: галочка «Да, без скидок» - выводит единички в столбец csv файла «Без скидок», вернуть скидки - выводит нули. Галочек нет - столбец пустой.
Установленная галочка "ноль" около "Корректировки остатков" должна не отменять корректировку остатков, а принудительно присваивать нули в значение склада у попадающих в выгрузку товаров, независимо от действительного количества.
Выгрузка: http://yadi.sk/d/9LS45iudPxGhJ
По срокам - один день.
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