Исправить выгрузку (внешнюю обработку) для 1С 8.2

$15
1С-программированиеЗавершен2 заявки156 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

При выгрузке данных в файл csv:

Столбец «предзаказ» идет № 6, а данные по нему выгружаются в столбец №7. Вот:http://yadi.sk/d/wVXw0Pj-MwxbR Данные также должны быть в столбце №7.

Если в выгрузку попадают товары, отсутствующие на складе (или на складах), сейчас выгружаются пустые значения: http://yadi.sk/d/wVXw0Pj-MwxbR , а должны выгружаться нули у товаров отсутствующих на складе, вот так http://yadi.sk/d/cGUtCb9VMwxQ4

По функции предзаказ:

Заменить слова "Обновить" на "Присвоить", и вместо Выводить – нужно «Отменить».

Если установлена галочка «Присвоить» - выводить единички, галочка Отменить - нули. Галочкек нет - столбец пустой.

То же по функции «Без скидок»: галочка «Да, без скидок» - выводит единички в столбец csv файла «Без скидок», вернуть скидки - выводит нули. Галочек нет - столбец пустой.

Установленная галочка "ноль" около "Корректировки остатков" должна не отменять корректировку остатков, а принудительно присваивать нули в значение склада у попадающих в выгрузку товаров, независимо от действительного количества.

Выгрузка: http://yadi.sk/d/9LS45iudPxGhJ

По срокам - один день.

10 лет назад
noxplode2
Виталий 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Victor1c
Виктор 
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$15
1 день
Спасибо, доволен работой с вами!
Оперативное тестирование, четкая постановка задачи. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Интеграция сайта с 1 С

    $100

    Торговля + склад редакция 8.7 Есть Модуль Обмена данными между 1С:Предприятие 7.7 и 1С-Битрикс от bx77.ru выполненный для редакции 9.2 (2 ert файла) Необходимо, переделать обработчики модуля для редакции 8.7 под текущую базу, чтобы все работало, как ...

    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настройка импорта данных

    1. Нужно написать скрипты для импорта данных из интернет магазина: заказы (номер, дата, сумма, статус). 2. Импорт данных из выписки банка Portmone (номер заказа, сумма, дата). 3. Импорт данных из выписки банка csv формат (номер заказа, сумма, ...

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно дописать отчет в 1С 7.7

    Есть конфигурация 7.7 Бух учет для Украины. Там есть отчет по продажам. Нужно его дописать, а именно сделать по аналогии с отчетом "Динамика продаж", т.е. чтобы была возможность выбирать период, в разрезе которого показывать данные. МД приложу исполнителю!

    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Битрикс24 - удалять дубли

    Здравствуйте! Нужно побороть такое явление - иногда посетители могут заполнить контактную форму 1,2,3-n раз. соответственно, создаются дубли лидов. Нужно как-то с этим бороться. Ваши предложение и цены пишите в проект. в скайп НЕ писать.

    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Реализовать связь 1С с купюроприемником

    Реализовать связь 1С с купюроприемником. Есть программа которая определяет все операции по купюроприемнику и dll к ней.. Купюроприемник - http://jcm-service.ru/production/validator/taiko Обмен данными идет по двоичному коду.

    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Восстановить БД

    Рухнула база данных бухгалтерии 8.2 Штатными средствами восстановить не получается. Нужна помощь по восстановлению.

    1С-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написать конфигурацию 1С

    Конфигурация для бакалаврской работы. Нужно организовать документооборот документации между подразделениями организации. На выходе должен получиться счет-фактура и акт купли продажи. Все вопросы и предложения пишите в личку. Цена договорная. СРОЧНО!

    1С-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интеграция сайта с 1 С.

    Управление торговлей 11.1 нужно чтобы зарегистрированный пользователь в личном кабинете видел: - счета фактуры - акты сверки - счета, созданные им - товарные накладные. сайт создается на движке - подобие фреймворка. Лично написанный. Жду предложения и цены.

    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад