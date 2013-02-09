Сверстать продающую страницу для инфотовара

Требуется сверстать продающую страницу инфотовара - статический сайт-одностраничник. Пример графического исполнения http://www.raiseyourprofit.com/salesboom/. Продающий текст готов приложен.

Картинки для верстки я предоставлю. При написании кода стили прописать надо сразу в основной странице, доп. документ CSS не надо делать.

На выходе - index.htm и папка с изображениями, других документов или папок быть не должно.

Опыт и порфтолио по подобным работам приветствуется.

При заявке на исполнение заказа ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите:

1) Стоимость выполнения работы

2) Срок выполнения работы

БЕЗ УКАЗАНИЯ ЭТИХ ДАННЫХ ЗАЯВКИ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!