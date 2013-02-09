Сверстать продающую страницу для инфотовара

HTML-версткаЗакрыт4 заявки138 просмотров
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Требуется сверстать продающую страницу инфотовара - статический сайт-одностраничник. Пример графического исполнения http://www.raiseyourprofit.com/salesboom/. Продающий текст готов приложен.

Картинки для верстки я предоставлю. При написании кода стили прописать надо сразу в основной странице, доп. документ CSS не надо делать.

На выходе - index.htm и папка с изображениями, других документов или папок быть не должно.

Опыт и порфтолио по подобным работам приветствуется.

При заявке на исполнение заказа ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите:

1) Стоимость выполнения работы

2) Срок выполнения работы

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11 лет назад
ekamenskiy
Каменский 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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