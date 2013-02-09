Доделать шаблон для вордпресса

Есть страница в Word (приложена к заданию). Её вставили сюда: http://serialstartup.ru/sozdaj-svoj-biznes-za-4-mesyatsa/ Выглядит совсем не так как в ворде. Нужно в редакторе статей Wordpress сделать так, чтобы эта страница выглядела как в Word, но более аккуратно: - можно заново создать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть шаблон? который сейчас располагается на сайте volosomagia.ru.
Доделать тему до окончательного вида, который можно посмотреть в приложенных файлах.
Цена - 2000 рублей
Примечания, требующие уточнения:
есть 2 типа страниц-страница категории (рисунок 2) и просто страница (рисунок 1)
левое меню-его нужно доделать до вида как например на сайте molochnice.net, то есть подменю раскрывается, если находишься в этом разделе.
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