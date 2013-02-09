Доделать шаблон для вордпресса

Есть шаблон? который сейчас располагается на сайте volosomagia.ru.

Доделать тему до окончательного вида, который можно посмотреть в приложенных файлах.

Цена - 2000 рублей

Примечания, требующие уточнения:

есть 2 типа страниц-страница категории (рисунок 2) и просто страница (рисунок 1)

левое меню-его нужно доделать до вида как например на сайте molochnice.net, то есть подменю раскрывается, если находишься в этом разделе.