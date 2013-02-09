Переверстать содержимое одной страницы в Wordpress

$50
HTML-версткаЗакрыт3 заявки183 просмотра
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Есть страница в Word (приложена к заданию). Её вставили сюда:

http://serialstartup.ru/sozdaj-svoj-biznes-za-4-mesyatsa/

Выглядит совсем не так как в ворде.

Нужно в редакторе статей Wordpress сделать так, чтобы эта страница выглядела как в Word, но более аккуратно:

- можно заново создать html страницы (либо почистить существующий, на ваше усмотрение),

- вставить все изображения,

- выровнять строки там, где разлазятся,

- вывод текста подровнять и убрать висящие строки и добавить пустоты там, где наоборот строки слипаются,

- таблицы сделать стилем зебра (чересстрочное форматирование разным цветом). Оформление текста оставить (где жирное, где большие буквы, где выделение цветом), можно добавочными стилями, можно через H1 (в шаблоне уже присутствуют предопределенные стили заголовков, которые могут подойти).

- Проследить, чтобы не было мест, где текст сливается с фоном.

Нужно, чтобы в исходнике страницы не было мусорных стилей и тегов от Word. Когда будете писать свои стили, покажу, куда в настройках страницы их вставлять.

Результат работы — аккуратная страница, которая выглядит как улучшенная версия вордовского файла, с чистым кодом html и css, и которая выглядит одинаково в разных браузерах (начиная с IE9)

Срок завершения — воскресенье до обеда.

Оплата по факту принятия работы.

WordPress
11 лет назад
cryptoniko
Руслан 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
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