Добавить js/ajax эффекты

Требуется профессиональная кроссбраузерная верстка 25 страниц сайта. Заявку присылайте на почту [email protected] в теме укажите "верстальщик"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно в готовую html верстку, добавить красивые js/ajax эффекты появления новых материалов без перезагрузки страницы. Код должен быть таким что бы при отключенном JS верстка не разваливалась, а показывались статичные блоки.
Описание задачи тут:
Если у вас уже есть готовые эффекты, кидайте ссылки. Так же можно показывать и чужие варианты которые сможете реализовать.
Цена/Сроки
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