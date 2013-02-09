Добавить js/ajax эффекты

Нужно в готовую html верстку, добавить красивые js/ajax эффекты появления новых материалов без перезагрузки страницы. Код должен быть таким что бы при отключенном JS верстка не разваливалась, а показывались статичные блоки.

Описание задачи тут:

http://take.ms/c68M1

Если у вас уже есть готовые эффекты, кидайте ссылки. Так же можно показывать и чужие варианты которые сможете реализовать.

Цена/Сроки