Требуется сверстать 25 страниц

$500
HTML-версткаЗакрыт7 заявок183 просмотра
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Требуется профессиональная кроссбраузерная верстка 25 страниц сайта.

Заявку присылайте на почту [email protected] в теме укажите "верстальщик"

11 лет назад
genman
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
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