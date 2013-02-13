Версия верстки сайта под мобильные приложения

Добрый вечер!

У нас есть сайт. Он сделан на Битриксе. Верстка резиновая, на дивах. Но есть фиксированный баннер. Все довольно неплохо смотрится на PC. Нам нужно сделать так, чтобы также все хорошо смотрелось на всех видах iPad, iPhone, ну и других мобильных приложениях.

Как я это себе вижу - варианты:

1. Вы используете встроенные возможности Битрикса по перенаправлению сайта на мобильную версию (плохой вариант).

2. Что-то придумываете с баннером, чтобы он как-то уменьшался, пропорционально, чтобы выглядело все ок.

Нужно именно экспертное решение, выполнения задания в стиле - "а я же сделал, как по инструкции у битрикса было, так что принимайте работу" - не пойдет. Рассчитываю на соответствующий опыт исполнителя.

За эту работу предлагаю 1000 рублей.