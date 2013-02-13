Версия верстки сайта под мобильные приложения

$50
HTML-версткаЗавершен4 заявки144 просмотра
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Добрый вечер!

У нас есть сайт. Он сделан на Битриксе. Верстка резиновая, на дивах. Но есть фиксированный баннер. Все довольно неплохо смотрится на PC. Нам нужно сделать так, чтобы также все хорошо смотрелось на всех видах iPad, iPhone, ну и других мобильных приложениях.

Как я это себе вижу - варианты:

1. Вы используете встроенные возможности Битрикса по перенаправлению сайта на мобильную версию (плохой вариант).

2. Что-то придумываете с баннером, чтобы он как-то уменьшался, пропорционально, чтобы выглядело все ок.

Нужно именно экспертное решение, выполнения задания в стиле - "а я же сделал, как по инструкции у битрикса было, так что принимайте работу" - не пойдет. Рассчитываю на соответствующий опыт исполнителя.

За эту работу предлагаю 1000 рублей.

11 лет назад
kariev
Чингиз 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов
Выбранный исполнитель
Rulya_CRX
Руслан 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$30
1 день
Руслан выполнил довольно сложную верстку под iPad, так что теперь наш сайт отображается и на мобильных устройствах тоже. Примечательно то, что Руслан вносил изменения в уже работающий сайт, так что ответственность была еще выше. Рекомендую Руслана как отличного верстальщика, в том числе и под мобильные приложения!
Второй раз работаю с Чингизом и второй раз очень доволен сотрудничеством. Рекомендую как отличного заказчика.
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