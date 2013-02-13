Сверстать макеты PSD 3 сайтов коттеджных поселков

$450
HTML-версткаЗавершен1 заявка124 просмотра
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Имеются дизайн-макеты в PSD для промосайтов трех коттеджных поселков.

Необходимо свертстать их, натянуть на Joomla 2.5 с подбором, установкой и настройкой всех необходимых внешних расширений в соответствии с прилагаемыми ТЗ.

11 лет назад
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Николай 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
bigolub
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$450
5 дней
Качественная верстка, подбор модулей для сложный сайтов, техническая поддержка.
Приятно было работать с таким заказчиком
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