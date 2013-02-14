Сверстать сайт на Joomla

HTML-версткаЗавершен7 заявок257 просмотров
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Макет - см. присоединенный файл.

- верстка кросс браузерно (IE 8+, Chrome, Firefox, Opera, Safari)

- в шапке слайдер (на месте большой картинки)

- форма обратной связи

Оплата

- рубли

- по факту

- Вебмани Р, Кивикошель, Я.деньги.

Joomla
11 лет назад
db-identity
Владимир 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Rasy
33 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$50
3 дня
Александр - прекрасный исполнитель. Работу сделал четко, регулярно на связи. Рекомендую.
норм
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