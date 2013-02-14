Сверстать сайт на Joomla

Добрый вечер! У нас есть сайт. Он сделан на Битриксе. Верстка резиновая, на дивах. Но есть фиксированный баннер. Все довольно неплохо смотрится на PC. Нам нужно сделать так, чтобы также все хорошо смотрелось на всех видах ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Макет - см. присоединенный файл.
- верстка кросс браузерно (IE 8+, Chrome, Firefox, Opera, Safari)
- в шапке слайдер (на месте большой картинки)
- форма обратной связи
Оплата
- рубли
- по факту
- Вебмани Р, Кивикошель, Я.деньги.
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