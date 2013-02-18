Верстка страницы товара в Virtuemart

HTML-версткаЗавершен3 заявки153 просмотра
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Требуется сверстать страницу товара Virtuemart по макету дизайнера в PSD.

К заданию прилагается картинка с макетом и ссылка на сайт.

gopro.debug.sommerce .com/index.php/katalog/krepleniya/remen-dlya-krepleniya-na-shlem-detail

Virtuemart
11 лет назад
amokshin2
Николай 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
nikolas6749
Николай 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
Приятно работать с ответственным человеком
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