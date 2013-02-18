Верстка страницы товара в Virtuemart

В разделе News на нашем сайты выводятся новости как com_content, layout=blog. Мы установили компонент com_fjrelated, чтобы он группировал новости по годам. Но этот компонент показывает новости немного по-другому. Требуется внести изменения в стили и шаблон ...
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Требуется сверстать страницу товара Virtuemart по макету дизайнера в PSD.
К заданию прилагается картинка с макетом и ссылка на сайт.
gopro.debug.sommerce .com/index.php/katalog/krepleniya/remen-dlya-krepleniya-na-shlem-detail
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