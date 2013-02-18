Верстка страницы товара в Virtuemart

Добрый вечер! У нас есть сайт. Он сделан на Битриксе. Верстка резиновая, на дивах. Но есть фиксированный баннер. Все довольно неплохо смотрится на PC. Нам нужно сделать так, чтобы также все хорошо смотрелось на всех видах ...