Веб-дизайнер-иллюстратор-дизайнер интерфейсов

Для регулярной проектной работы требуется веб-дизайнер, он же иллюстратор, он же дизайнер интерфесов.

Что нужно будет делать?

- разрабатывать дизайн сайтов;

- рисовать отдельные элементы (шапки, иллюстарции, картинки и т.п.);

- создавать баннеры (если владеете флеш).

Какого дизайнера я ищу?

- исполнительного и ответственного ("неделя" означает ровно семь дней, а не десять с половиной);

- адекватного ("мне нужно будет уехать на 10 дней в начале месяца" - окей,

"я не выходил на связь две недели, потому что переводил бабушку через дорогу" - не окей);

- с хорошим вкусом (красиво не всегда означает много блесток и голых женщин);

- современного и имеющего представление о верстке;

- умеющего рисовать (т.е. люди на ваших работах не похожи на инвалидов).

Для работы у вас будут четкие сроки, вменяемое ТЗ и деньги вовремя.

Пожалуйста, указывайте вашу часовую ставку или сумму, которую хотите получать.