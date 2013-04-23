Требуется разработать логотип и дизайн для юридического сайта+ собрать это все и запустить в систему.
Веб-дизайнер-иллюстратор-дизайнер интерфейсов
Для регулярной проектной работы требуется веб-дизайнер, он же иллюстратор, он же дизайнер интерфесов.
Что нужно будет делать?
- разрабатывать дизайн сайтов;
- рисовать отдельные элементы (шапки, иллюстарции, картинки и т.п.);
- создавать баннеры (если владеете флеш).
Какого дизайнера я ищу?
- исполнительного и ответственного ("неделя" означает ровно семь дней, а не десять с половиной);
- адекватного ("мне нужно будет уехать на 10 дней в начале месяца" - окей,
"я не выходил на связь две недели, потому что переводил бабушку через дорогу" - не окей);
- с хорошим вкусом (красиво не всегда означает много блесток и голых женщин);
- современного и имеющего представление о верстке;
- умеющего рисовать (т.е. люди на ваших работах не похожи на инвалидов).
Для работы у вас будут четкие сроки, вменяемое ТЗ и деньги вовремя.
Пожалуйста, указывайте вашу часовую ставку или сумму, которую хотите получать.
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