Веб-дизайнер-иллюстратор-дизайнер интерфейсов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок596 просмотров

Для регулярной проектной работы требуется веб-дизайнер, он же иллюстратор, он же дизайнер интерфесов.

Что нужно будет делать?

- разрабатывать дизайн сайтов;

- рисовать отдельные элементы (шапки, иллюстарции, картинки и т.п.);

- создавать баннеры (если владеете флеш).

Какого дизайнера я ищу?

- исполнительного и ответственного ("неделя" означает ровно семь дней, а не десять с половиной);

- адекватного ("мне нужно будет уехать на 10 дней в начале месяца" - окей,

"я не выходил на связь две недели, потому что переводил бабушку через дорогу" - не окей);

- с хорошим вкусом (красиво не всегда означает много блесток и голых женщин);

- современного и имеющего представление о верстке;

- умеющего рисовать (т.е. люди на ваших работах не похожи на инвалидов).

Для работы у вас будут четкие сроки, вменяемое ТЗ и деньги вовремя.

Пожалуйста, указывайте вашу часовую ставку или сумму, которую хотите получать.

12 лет назад
468468
Родион 
41 год
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать сайт

    $1000

    Требуется разработать логотип и дизайн для юридического сайта+ собрать это все и запустить в систему.

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен логотип и дизайн сайта

    $250

    Требуется разработать логотип и дизайн сайта небольшой мебельной компании. Компания занимается мебелью из хрома (столы и стулья на металлокаркасе) и корпусной мебелью. Логотип сейчас есть, но нуждается в доработке или перерисовке. По дизайну ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн для сайта-сокращателя ссылок

    $50

    Нужен минималистичный, web 2.0 дизайн для главной страницы сервиса сокращения ссылок на подобии goo.gl или bit.ly Требования: ----------------------------- форма добавления ссылки сразу на главной, пользователю нужно только зайти, вставить ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн и верстка сайта под Wordpress

    $166

    Привет! Необходимо создать дизайн и сверстать его под вордпресс. Схема работы: представляете макет дизайна на рассмотрение, даем добро, оплачиваем аванс в размере 30% от суммы. Выполняете полностью верстку под вордпресс, проверяем на работоспособность и глюки, ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Переделать шаблон

    $50

    Необходимо переделать шаблон http://e-business.su/ в статичный. Шаблон написан на JS и HTML. Нужно сделать его "неподвижным". Оставить меню сверху так, как оно сделано изначально (не выдвигающимся). Весь шаблон состоит из одного файла. необходимо разбить его ...

    HTMLJavaScript
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Прикрутить шаблон к php скрипту

    $100

    Всем доброго времени суток! Необходимо прикрутить шаблон http://e-business.su/ к php скрипту http://hyip.adminstation.ru/ Шаблон и скрипты официальные и лицензионные. Сделать необходимо очень срочно! За сегодняшний день! С уважением, Виктор!

    PHP
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн партнерской программы

    $250

    Здравствуйте. Нужен дизайн для сайта партнерской программы-качественный, за адекватную стоиомсть. Есть подробное ТЗ. Дизайн и стиль минимализм. Вот пример понравившейся партнерки http://www.ggsaffiliates.com/ Пишите тут свои предложения или в скайп: ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Шапка блога

    нужно сделать следующее: 1) подобрать картинку (ссылку на сервис я дам) вам нужно будет зарегистрироваться. растянуть её до нужных размеров 2) вставить наш логотип 3) красиво разместить название и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад