Необходимо сделать красивый дизайн сайта. Я все изобразил на инфо-макете Сайт будет из 5 основных страниц: Главная (не является пунктом меню, переход при нажатии на логотип) Тарифы (Пункт меню ...
Дизайн интернет-магазина
Нужен дизайн интернет магазина.
Есть грубый шаблон расстановки элементов.
Возможности и страницы магазина примерно следующие http://demo.opencart.com/ + пару статейно-новостых страниц.
Пожалуйста, укажите сроки, цену и обязательно парочку своих лучших дизайн-вариантов интернет магазинов из портфолио.
Спасибо.
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