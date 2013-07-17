Дизайн интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок199 просмотров

Нужен дизайн интернет магазина.

Есть грубый шаблон расстановки элементов.

Возможности и страницы магазина примерно следующие http://demo.opencart.com/ + пару статейно-новостых страниц.

Пожалуйста, укажите сроки, цену и обязательно парочку своих лучших дизайн-вариантов интернет магазинов из портфолио.

Спасибо.

12 лет назад
webjema
49 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

E-Cat
36 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$225
10 дней
Очень ответственный и ТЕРПЕЛИВЫЙ человек. Разработка очень сильно затянулась из-за начальства, но Екатерина терпеливо ждала правки и быстро их вносила. Очень рекомендую.
Мне понравилось сотрудничество. Заказчик всегда был на связи, уточнял неясные моменты, комментировал и четко знал, что хочет от исполнителя. Приятный в общении человек). Оплата моментальная по безопасной сделке по факту принятия работы. Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

E-Cat
36 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад

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