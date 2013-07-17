Дизайн интернет-магазина

Мне понравилось сотрудничество. Заказчик всегда был на связи, уточнял неясные моменты, комментировал и четко знал, что хочет от исполнителя. Приятный в общении человек). Оплата моментальная по безопасной сделке по факту принятия работы. Спасибо за проект!