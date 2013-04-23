Сайт для логистической компании

Разделы сайта:

1. О нас

2. Тарифы

i) Грузовые перевозки

ii) Эвакуатор

3. Новости

4. Партнеры

5. Отзывы

6. Вакансии

7. Контакты

1.Содержание страницы «О нас».

Текстовое содержание: основная информация о компании, по каким направлениям производятся перевозки, перспективы развития, условия сотрудничества.

Дизайн: Цветовая гамма – небесно голубой, фисташковый, синий, коричневый, кофейный.

Шапка – логотип + большими буквами номер телефона. Он обязательно должен бросаться сразу же в глаза.

Меню должно быть расположено сверху. В разделе тарифы подменю должно выпадать списком. Перед меню возможен слайдер с картинками на тему машин (грузовых). Затем текст. Внизу дублируем меню (О нас, Вакансии, Контакты) но менее яркими цветами.

Желательно чтоб страница была не загруженная, читалась легко и акцент был на номере тел.

2. Содержание страницы «Тарифы».

Текстовое содержание: должна быть ценовая сетка (таблица) с указанием цен на различные перевозки. Либо надо сделать два подраздела либо как то на одну страницу вместить два вида инф. На твое усмотрение.

Дизайн: Вверху оставить шапку с меню и названием компании, а внизу просто текст.

3. Содержание страницы «Новости».

Текстовое содержание: раздел будет состоять из небольших текстов про новости, акции, изменения компании.

Дизайн: новости должны располагаться в виде небольших абзацев с заголовками и дальнейшим переходом к полному обзору статьи. По дизайну думаю также как и в «Тарифах».

4. Содержание страницы «Партнеры».

Дизайн: просто логотипы партнеров, размещенные на странице с переходами. Можно сделать их в виде слайдера.

5. Содержание страницы «Отзывы».

Текстовое содержание: небольшой текст-вступление о деятельности компании.

Дизайн: на этой странице будут отсканированные письма. Просто картинки и все.

6. Вакансии. Просто текст.

7.Контакты. форма заказа с отправкой заказа на эл.адрес. координаты и наверное изображение на картинке местоположения.

На каждой странице должна всплывать форма обратной связи (ФИО, эл.адрес, тел, сообещение).