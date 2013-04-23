Необходимо сделать красивый дизайн сайта. Я все изобразил на инфо-макете Сайт будет из 5 основных страниц: Главная (не является пунктом меню, переход при нажатии на логотип) Тарифы (Пункт меню ...
Сайт для логистической компании
Разделы сайта:
1. О нас
2. Тарифы
i) Грузовые перевозки
ii) Эвакуатор
3. Новости
4. Партнеры
5. Отзывы
6. Вакансии
7. Контакты
1.Содержание страницы «О нас».
Текстовое содержание: основная информация о компании, по каким направлениям производятся перевозки, перспективы развития, условия сотрудничества.
Дизайн: Цветовая гамма – небесно голубой, фисташковый, синий, коричневый, кофейный.
Шапка – логотип + большими буквами номер телефона. Он обязательно должен бросаться сразу же в глаза.
Меню должно быть расположено сверху. В разделе тарифы подменю должно выпадать списком. Перед меню возможен слайдер с картинками на тему машин (грузовых). Затем текст. Внизу дублируем меню (О нас, Вакансии, Контакты) но менее яркими цветами.
Желательно чтоб страница была не загруженная, читалась легко и акцент был на номере тел.
2. Содержание страницы «Тарифы».
Текстовое содержание: должна быть ценовая сетка (таблица) с указанием цен на различные перевозки. Либо надо сделать два подраздела либо как то на одну страницу вместить два вида инф. На твое усмотрение.
Дизайн: Вверху оставить шапку с меню и названием компании, а внизу просто текст.
3. Содержание страницы «Новости».
Текстовое содержание: раздел будет состоять из небольших текстов про новости, акции, изменения компании.
Дизайн: новости должны располагаться в виде небольших абзацев с заголовками и дальнейшим переходом к полному обзору статьи. По дизайну думаю также как и в «Тарифах».
4. Содержание страницы «Партнеры».
Дизайн: просто логотипы партнеров, размещенные на странице с переходами. Можно сделать их в виде слайдера.
5. Содержание страницы «Отзывы».
Текстовое содержание: небольшой текст-вступление о деятельности компании.
Дизайн: на этой странице будут отсканированные письма. Просто картинки и все.
6. Вакансии. Просто текст.
7.Контакты. форма заказа с отправкой заказа на эл.адрес. координаты и наверное изображение на картинке местоположения.
На каждой странице должна всплывать форма обратной связи (ФИО, эл.адрес, тел, сообещение).
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