Разработка дизайна слайдера

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок133 просмотра

Есть шаблон сайта. Уже все готово. Там есть большой слайдер на главной странице. Нужно его оформить красиво по теме сайта. Нужно чтобы наполнение этого слайдера было уникальным и красивым

12 лет назад
OlgaDoroshina
Ольга 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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