Дизайн главной + внутренняя, строительная компания

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок2207 просмотров
#1$200

Нужен дизайн для строительной компании.

Главная + внутряк.

Название: РегионСтройМонтаж (РСМ)

лого: http://well39.ru/rsm.jpeg

(уж что есть, если есть варианты лого и я из согласую - то дополнительно оплачу 50$)

можно слайдер в шапку, с проектами

телефоны:

(4012) 64-29-84

(4012) 64-29-85

адрес: Калининград, ул. Генерала Озерова 11

Меню: О компании, Продажа, наши объекты, контакты.

клиенту понравилось такое направление: http://www.weblancer.net/users/Ad_Libitum/portfolio/390538.html

это для главной. На внутряк тоже самое, только текст в середину контента.

Сегодня-завтра выложу фото объектов, но там скорее всего будут фотки фундамента с айфона.

В шапку обязательно адрес и телефон

на внутряке, обязательно, справа или слева форму заявки.

HTML
12 лет назад
yarik_39
Ярослав 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победитель конкурса

OstinG
31 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
#1
Все ок. Работаем.
Грамотный заказчик, отлично пообщались. Все прошло отлично, быстро, без проблем.

Заявки фрилансеров

OstinG
31 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
#1

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