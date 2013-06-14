Дизайн главной + внутренняя, строительная компания

# 1 — $ 200

Нужен дизайн для строительной компании.

Главная + внутряк.

Название: РегионСтройМонтаж (РСМ)

лого: http://well39.ru/rsm.jpeg

(уж что есть, если есть варианты лого и я из согласую - то дополнительно оплачу 50$)

можно слайдер в шапку, с проектами

телефоны:

(4012) 64-29-84

(4012) 64-29-85

адрес: Калининград, ул. Генерала Озерова 11

Меню: О компании, Продажа, наши объекты, контакты.

клиенту понравилось такое направление: http://www.weblancer.net/users/Ad_Libitum/portfolio/390538.html

это для главной. На внутряк тоже самое, только текст в середину контента.

Сегодня-завтра выложу фото объектов, но там скорее всего будут фотки фундамента с айфона.

В шапку обязательно адрес и телефон

на внутряке, обязательно, справа или слева форму заявки.