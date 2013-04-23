Дизайн 4 страниц сайта

Очень простой, но визуально-информативный дизайн - почти в точности похожий на sape.ru. Сделанный, однако, очень профессионально.

Основное - это главная страница (их 2, меняется рисунок на них). 2 остальные страница - это обычные формы регистрации и забивки информации. Подробности обсудим индивидуально.