Дизайн интернет-магазина

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен21 заявка437 просмотров

Добрый день!

Необходимо сделать дизайн для интернет-магазина.

Категории товаров довольно различны (Нижнее белье, сувениры, своими руками, товары для детей, товары для кухни). В дальнейшем планируется расширение ассортимента.

Cчитаю это тестовым заданием, так как работы дальше будет очень много (баннеры, кнопочки, печатные материалы).

На главной нужно уместить логотип, номер телефона (8-800). Возможно рекламную растяжку (для информирования об акциях). И товары (типа Популярное, Рекомендуем, Распродажа).

На странице товара предусмотреть кнопки соц. сетей, комментарии, возможность раскрывающегося описания.

Необходим дизайн главной страницы и страницы товара.

Жду интересных предложений.

12 лет назад
dudev
30 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранные исполнители

Yulia26
Юлия 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
38 отзывов
12 лет назад
$100
1 день
Хорошая работа.
Отличный заказчик! Спасибо за сотрудничество.
blazW
Антон 
31 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$200
7 дней
Всё сделано качественно по высшему классу да еще и раньше договоренного срока. Отличная работа. Спасибо.
Отличный заказчик. С оплатой никаких проблем.

Заявки фрилансеров

Yulia26
Юлия 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
38 отзывов
12 лет назад
blazW
Антон 
31 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад

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