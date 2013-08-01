Дизайн интернет-магазина

Добрый день!

Необходимо сделать дизайн для интернет-магазина.

Категории товаров довольно различны (Нижнее белье, сувениры, своими руками, товары для детей, товары для кухни). В дальнейшем планируется расширение ассортимента.

Cчитаю это тестовым заданием, так как работы дальше будет очень много (баннеры, кнопочки, печатные материалы).

На главной нужно уместить логотип, номер телефона (8-800). Возможно рекламную растяжку (для информирования об акциях). И товары (типа Популярное, Рекомендуем, Распродажа).

На странице товара предусмотреть кнопки соц. сетей, комментарии, возможность раскрывающегося описания.

Необходим дизайн главной страницы и страницы товара.

Жду интересных предложений.