Изменить флеш шаблон

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Закрыт2 заявки93 просмотра

Доброй ночи всем!

Нужно изменить флеш шаблон http://livedemo00.template-help.com/wt_41275/index.html и настроить под меня.

И поставить к шаблону админку для удобного управления сайтом.

Жду реальных предложений желательно сразу писать цену за всю работу.

12 лет назад
MIG2011
Игорь 
43 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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