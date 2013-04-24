Сайт-каталог по чайным брендам. Не интернет-магазин. ТЗ прилагается.
Изменить флеш шаблон
Доброй ночи всем!
Нужно изменить флеш шаблон http://livedemo00.template-help.com/wt_41275/index.html и настроить под меня.
И поставить к шаблону админку для удобного управления сайтом.
Жду реальных предложений желательно сразу писать цену за всю работу.
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