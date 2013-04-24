Дизайн сайта компании, продающей юридическ. услуги

всего 6 страниц для дизайна + лого

что нравится не скажу - по юр услугам ничего не нравится - нужен магазин юр услуг и работающие лендинг пейджи

есть дизайн в стиле которого хотелось бы делать (скорее идея корп стиля)

нужно подумать по навигации - так как кол-во разделов услуг увеличивается и горизонтально они не влазят (может в 2 строки писать или еще что то)

на данный момент есть работающий сайт дизайн которого требует обновления (в личку)

1. главная, (услуги (списки услуг по разделам 9 разделов по 5-20 услуг), последние новости, популярные новости, seo текст)

- шапка (лого, меню, контакты)

- меню (с выпадающими списками)

- нижнее меню

- подвал (контакты, копирайт, соц сети)

2. прайс (таблица все услуги по разделам (ссылки) - цена)

3. страница контактов (она же и "о компании") (контакты, карта, фото манагеров и описание, форма контакта)

4. новости (все новости)(рубрикатор)(блок популярные) (блок тематические услуги по новостям)

4.1 новость (рубрикатор)(блок популярные) (теметические услуги по новостям) (коментарии)

5. общая стрница для конкретного раздела услуг, (услуги, цены, текст)

6. страница конкретной услуги, цена, другие услуги ( по типу landing page ) (самая важная для нас страница)

- заказать,

- цена (что в нее входит, иногда цен несколько в зависимости от срочности и т.д.),

- сроки,

- список документов,

название

подробное название

описание

цена

документы

подробное описание

форма заказа

7. рисовать лого ( если будет выбран корп стиль то идея лого уже готова)